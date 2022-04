Lukoil-Aktie: Kommt doch noch ein Ölembargo?

Um die Lukoil-Aktie ist es in den letzten Tagen recht still geworden. Die mediale Aufmerksamkeit in Deutschland und Europa konzentriert sich fast ausschließlich auf den russischen Gaskonzern Gazprom. Lukoil findet in den Medien hierzulande deutlich weniger Beachtung. Wie ist die aktuelle Situation beim russischen Ölkonzern?

Werden die Sanktionen auf Öl ausgedehnt?

Wahrscheinlich kommt es Lukoil gelegen, nicht im medialen Rampenlicht zu stehen und ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung