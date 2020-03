Lukoil Aktie: Ist es jetzt genug mit dem Absturz?

Lukoil Aktie | ISIN:US69343P1057 | WKN:A1420E

Im Rahmen des Ölpreis-Crashs kam natürlich auch dieses Wertpapier ordentlich unter die Räder. So fiel der Kurs von rund 100 auf nun fast 50 Euro. Doch es scheint so, als könne die Abwärtsbewegung in Kürze enden und sich eine Aufwärtsbewegung einstellen. Die Bullen der Lukoil Aktie könnten beispielsweise das 61,8 5 Fibonacci-Retracement um 50 Euro nutzen. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



