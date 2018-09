Lukoil-Aktie: Einer der neuen Favoriten an den Märkten!

Weitere Suchergebnisse zu "Aareal Bank":

Einer der aktuellen Favoriten am Markt ist die Aktie von Lukoil. Der Wert hat in den vergangenen Wochen eine weitere Aufwärtsbewegung geschafft und steht kurz davor, das erreichte Mehr-Jahres-Hoch noch deutlich weiter nach oben zu schieben. Die Aktie ist in einem starken charttechnischen Aufwärtstrend verankert und dürfte dabei dann auch das Allzeithoch angreifen.

Im Einzelnen: Nun hat sich bei 65,65 Euro ein ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Moritz von Betzenstein.