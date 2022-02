Lukoil-Aktie: Beteiligung erworben!

Der russische Ölkonzern Lukoil teilte am Freitag mit, dass er den Erwerb der 50-prozentigen Betreiberbeteiligung am Area-4-Projekt in Mexiko durch die Übernahme der Holdinggesellschaft des Betreibers abgeschlossen hat. Die geplante Übernahme wurde erstmals im Juli 2021 angekündigt, als Lukoil den Transaktionswert mit 435 Millionen US-Dollar angab, zuzüglich der im Jahr 2021 anfallenden Ausgaben bis zum Abschluss der Transaktion.

