Lukoil-Aktie: Der Anstieg wird fortgesetzt

Am 26. Oktober erreichte die Lukoil-Aktie bei 108,12 US-Dollar ein Hoch und ging anschließend in einen neuen Abwärtstrend über. Er endete am 29. November auf einem Tief bei 83,85 US-Dollar. Es konnte seitdem verteidigt werden. Lange Zeit nicht überwinden konnten die Bullen jedoch den 50-Tagedurchschnitt. Er wurde erst in den letzten Tagen erreicht und inzwischen auch deutlich überwunden.

Auf diese ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung