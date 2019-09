Unterföhring (ots) -Wünsch dir was! Entertainer Luke Mockridge würde zu gerneBundeskanzlerin Angela Merkel als Gast in seiner neuen SAT.1-Show"LUKE! Die Greatnightshow", immer freitags, 20:15 Uhr, begrüßen: "Ichbin 30 Jahre alt und wenn ich ganz ehrlich bin, erinnere ich mich nurnoch dunkel an Gerhard Schröder. Aber Angela Merkel begleitet michquasi schon mein ganzes Leben als so genannte Mutti der Nation. Ichfinde es toll, wie in den amerikanischen Late Night-Shows diePolitiker auch Wahlkampf machen und sich nahbar und entertainigzeigen wollen. So weit sind wir in Deutschland noch nicht. Aber ichhabe schon ein paarmal über Ecken gehört, dass Merkel einen guten,staubtrockenen Humor hat. Ich würde sie sehr gerne interviewen, inmeine Show oder einfach mal auf eine Trüffelpasta einladen."In der zweiten Ausgabe der #Greatnightshow am Freitag, 20.September, spielt Luke Mockridge mit dem dreifachen Wimbledon-SiegerBoris Becker "Wetten, dass..?" und freut sich auf NatashaBedingfield, Fettes Brot und Max Giesinger mit Lotte als weitereGäste.Für den musikalischen Rahmen sorgt seine Showband Sprengstoff.Produziert wird die #Greatnightshow von LUCKY Pics und Brainpool TV.Der Fun Freitag in SAT.1 und im Livestream auf Joyn:"LUKE! Die Greatnightshow", 20:15 Uhr"Das Quiz, für das Jörg Pilawa keine Zeit mehr hatte" mit FaisalKawusi, 22:35 Uhr"NightWash" mit Atze Schröder, 23:35 UhrMehr auf www.sat1.de/greatnightshow sowie weitere Infos, Fotos unddas komplette Interview mit Luke Mockridge unterhttp://presse.sat1.de/lukemockridge.Hashtag zur Show: #GreatnightshowPressekontakt:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHKommunikation/PR EntertainmentFrank WolkenhauerTel. +49 [89] 9507-1158Frank.Wolkenhauer@ProSiebenSat1.comBildredaktionSusi LindlbauerTel. +49 [30] 3198-80 822Susi.Lindlbauer@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuell