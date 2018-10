Unterföhring (ots) -Eine Zeitreise durch die 2000er auf "switch reloaded": LukeMockridge holt gemeinsam mit Max Giermann das Kultformat "switchreloaded" mit seiner neuen Show "LUKE! Die 2000er und ich" amFreitag, 26. Oktober 2018, um 20:15 Uhr in die SAT.1 Prime Time. AlsStefan Raab, Jorge González, Stromberg oder Oliver Geissen feiern diebeiden TV-Momente des vergangenen Jahrzehnts und testen LukesWandlungsfähigkeit.Außerdem bei "LUKE! Die 2000er und ich": Gastgeber Luke Mockridgeträgt mit den einstigen VIVA-Moderatoren Gülcan Kamps, Oliver Pocherund Mola Adebisi den Musiksender zu Grabe, schickt u.a. die Ex-"BigBrother"-Bewohner Jürgen Milski und Alida Kurras in den Container undbringt "Schnappi, das kleine Krokodil" zurück auf die Bühne. Für dasmusikalische Jahrtausendwechsel-Flair, von den Backstreet Boys, überAvril Lavigne, bis Linkin Park, sorgt Lukes Tour-Band Sprengstoff.Lukes persönliche 2000er-Lieblinge- Lieblingsband: Sum 41, Blink 182- Lieblingsfilm: "Donnie Darko"- Lieblings-TV-Format: "Simpsons", "Stunde der Wahrheit", "Wetten,dass ..?"- Lieblings-Spiel: FIFA ("... immer noch")- Was geblieben ist: "Irgendwo liegt noch ein 'originales'Francesco-Totti-Trikot herum: Toskana Urlaub 2003, 20 Euro, ...original halt.""LUKE! Die 2000er und ich" - am Freitag, 26. Oktober, 20:15 Uhr, inSAT.1Pressekontakt:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHKommunikation/PR EntertainmentFrank WolkenhauerTel. +49 [89] 9507-1158Frank.Wolkenhauer@ProSiebenSat1.comBildredaktionSusi LindlbauerTel. +49 [30] 3198-80822Susi.Lindlbauer@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuell