Köln (ots) -Entertainer Luke Mockridge und die Kölner BRAINPOOL TV GmbH habeneine gemeinsame Produktionsfirma gegründet. "LUCKY PICS" heißt dasJoint Venture, an dem beide Seiten je 50 Prozent derGesellschaftsanteile halten. Zweck der Gesellschaft ist dieEntwicklung, Produktion und Verwertung von Show- und Fiction Formatenfür TV, Kino und Streaming Media. Dies umfasst exklusiv, aber nichtausschließlich, die Mitwirkung von Luke Mockridge als Protagonistderartiger Programme. Die gilt sowohl für Lukes bereits bestehendeFormate wie "Luke! Die Woche und ich" oder "Luke! Die Schule und ich"in SAT.1, als auch für neue Formate mit dem mehrfachenComedypreisträger. Auch Inhalte von und mit anderen Protagonistensollen von "LUCKY PICS" entwickelt, produziert und verwertet werden.Luke Mockridge: "Sieben Jahre nach meinem Praktikum bei BRAINPOOLund einem Weg über Nightwash, 1Live Hörsaal Comedy Tour, TV totalGastauftritte über die eigene Show in die Primetime, jetzt meineigener Produzent zu sein, kommt einem Märchen gleich. Mit "LUCKYPICS" habe ich die Chance, meinem jungen Team eine Heimat zu geben,und zusammen mit BRAINPOOL freuen wir uns auf alles, was kommt.Erfahrung trifft Zeitgeist! Coole Pressebilder machen wir nächstesJahr...habe heute noch Sendung!"BRAINPOOL: "Der beste Entertainer Deutschlands entscheidet sichfür eine exklusive Partnerschaft mit BRAINPOOL im Rahmen einergemeinsamen Produktionsgesellschaft? Wie geil ist das denn? Wirfühlen uns sehr geehrt."Die erste Produktion von "LUCKY PICS" ist bereits am Freitagabend,22.Dezember, um 20.15 Uhr in SAT.1 zu sehen. "LUKE! Das Jahr und ich"ist der hochkarätig besetzte Jahresrückblick 2017. Mit dabei sindu.a. Comedy Queen Carolin Kebekus im Duett mit Luke in einerNeu-Version von LaLaLand, Kult-Serienheld Bastian Pastewka,Trödel-König Horst Lichter, die Musiker Clueso und Scooter,Schauspieler Jürgen Vogel und die Komiker Joyce Ilg und FaisalKawusi.