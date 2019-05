Unterföhring (ots) -Das gab es noch nie: "In der letzten Stunde vor den Ferien istalles etwas anders. Nachdem ich drei Jahre die Show moderiert habe,sitze ich heute selbst an der Schulbank und versuche, endlich meinSAT.1-Abitur zu machen", kündigt Moderator Luke Mockridgesiegessicher an. Zum Staffelfinale von "LUKE! Die Schule und ich -Luke gegen Kids", am Freitag, 31. Mai 2019 um 20:15 Uhr, lässt sichder Entertainer etwas ganz Besonderes einfallen und tritt alleinegegen zwölf Schüler seiner ehemaligen Schulen -Matthias-Claudius-Grundschule, Carl-von-Ossietzky-Gymnasium undCollegium Josephinum (Bonn) - an. Durch die Sendung führt ComedianSimon Pearce, der fünf Semester Lehramt studiert hat und genau weiß,wie er mit seinem speziellen Schüler umgehen muss. Zu denLieblingsfächern von Luke Mockridge zählten Sport, Englisch undMusik, wie gut schlägt er sich jetzt unter anderem in den LernfächernPhysik, Sachkunde oder Mathematik?Der SAT.1 Fun Freitag: "LUKE! Die Schule und ich - Luke gegenKids" und im Anschluss "Die Faisal Kawusi Show" - am 31. Mai 2019, ab20:15 Uhr in SAT.1Fotos zu "LUKE! Die Schule und ich - Luke gegen Kids" unterhttp://presse.sat1.de/lukemockridgePressekontakt:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHKommunikation/PR EntertainmentPetra DandlTel. +49 [89] 9507-1169Petra.Dandl@ProSiebenSat1.comBildredaktionSusi LindlbauerTel. +49 [30] 3198-80 822Susi.Lindlbauer@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuell