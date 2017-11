Unterföhring (ots) -Michael Jackson, Red Hot Chilli Peppers, Aqua ("Barbie Girl"), DieFantastischen Vier, Rammstein, Inner Circle ("Sweat (A La La La LaLong)"). Luke Mockridge setzt der Musik der 90er in seiner neuenPrime-Time-Show "LUKE! Die 90er und ich" ein Denkmal - am Freitag,17. November 2017, 20:15 Uhr, in SAT.1. Der Entertainer singt sichquer durch sein Lieblingsjahrzehnt und mit seinen Studio-Gästen DavidHasselhoff, Caught in the Act und DJ Bobo. "Auch wenn die Musik der90er manchmal ein bisschen trashig war, war sie doch sehr guteLaune-mäßig", findet Luke Mockridge. "Der Singer-Songwriter-Pop vonheute ist oft recht depri. So ein guter, alter 'The Rigga Ding DongSong' oder 'We're Going To Ibizia' hebt die Laune dann doch." Für dasmusikalische 90er-Flair sorgen die Heavytones als Studioband.Neben der akustischen Zeitreise nimmt Luke Mockridge die Zuschauerbei "LUKE! Die Woche und ich" in Video-Beiträgen, Studio-Aktionen undim Gespräch mit seinen weiteren Gästen, u.a. Talk-Lady Sonja Zietlow,"Quatsch Comedy Club"-Gründer Thomas Hermanns, Komikerin Hella vonSinnen und "Steve Urkel"-Stimme Santiago Ziesmer, mit zurück in die90er."LUKE! Die 90er und ich" - am Freitag, 17. November 2017, 20:15 Uhr,in SAT.1Weitere Bilder aus der Show gibt es unter www.presse.sat1.dePressekontakt:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHKommunikation/PR EntertainmentFrank WolkenhauerTel. +49 [89] 9507-1158Frank.Wolkenhauer@ProSiebenSat1.comBildredaktionJohanna BrinkmannTel. +49 [89] 9507-1161Johanna.Brinkmann@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuell