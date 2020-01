Unterföhring (ots) - "Wir sind als Team gestartet. Dann haben sich unsere Wegeauseinanderdividiert und jetzt sind wir beinharte Konkurrenten. Ich hab' nur einZiel: Fabian Hambüchen zu zerstören", kündigt Teamkapitän Luke Mockridge vorseinem dritten Angriff auf den deutschen Meistertitel bei "CATCH! Die DeutscheMeisterschaft im Fangen" am Freitag, 3. Januar 2020, um 20:15 Uhr in SAT.1 an."Mit Luke war ich Letzter. Ohne Luke war ich schon mal Zweiter. Da ist noch Luftnach oben und ohne ihn geht was", zeigt sich das Turn-Ass und amtierenderFang-Vize-Meister gelassen und kontert: "Aber Luke ist auch ein Dieb. Er hat mirDean geklaut." Footballer und Fang-Monster Dean Tanwani (22), der 2019 im TeamFabian für spektakuläre Catches sorgte, läuft in diesem Jahr für Team Luke auf.Der "CATCH!"-Erfinder: "Ich habe ihm tatsächlich Dean geklaut. Fabian hat ihnentdeckt. Und er war so toll, dass ich ihn mit sehr, sehr viel Geld zu mir insTeam geholt hab - danke für diese Entdeckung!" Im zweiten Fangspiel, demBackstage Run, kommt es zum Showdown zwischen den beiden Rivalen: Kann LukeMockridge Olympiasieger Fabian Hambüchen im Eins-gegen-Eins-Duell einholen undfangen?Mit Fang-Newcomerin Vanessa Mai und Titelverteidiger David Odonkor gehen zweiweitere heiße Konkurrenten im Kampf um den deutschen Fang-Thron ins Rennen. Werschnappt sich den deutschen Meistertitel? Andrea Kaiser moderiert "CATCH!", JanPlatte ist Kommentator und Simon Pierce Field-Reporter. Produziert wird dieSport-Event-Show von LUCKY PICS.Nach der DM ist vor der EMWer catcht sich die europäische Krone? Nach der DeutschenMeisterschaft steigt am 17. Januar 2020, um 20:15 Uhr in SAT.1 undgleichzeitig in Österreich auf PULS 4, "CATCH! DieEuropameisterschaft im Fangen". Für England geht Nikeata Thompson(39, Choreografin), für die Schweiz Beatrice Egli (31, Sängerin), fürÖsterreich Johannes Sumpich (33, Sänger Josh.) als Teamleader an denStart. Für die deutsche Fang-Nationalmannschaft qualifizieren sichdie besten Fängerinnen und Fänger während der Deutschen Meisterschaftund werden von Kapitän Luke Mockridge und dem Publikum in der Sendungnominiert.Das sind die Teams bei der Deutschen Meisterschaft:- Team Luke Mockridge (30): Silke Sollfrank (22,Parkour-Athletin), Dean Tanwani (22, Footballer), Andreas Wöhle(29, Parkour-Athlet)- Team Fabian Hambüchen (31): Dana Kleine-Grefe (29,Rugbyspielerin), Benni Grams (26, Parkour-Athlet), BennyGleißner (29, Ninja-Sportler)- Team David Odonkor (35): Jaqueline Schulz (22, Stuntfrau), LucaEhrmanntraut (23, Turner), Patrick "Peet" Peter (23,Parkour-Athlet)- Team Vanessa Mai (27): Norman Lichtenberg (27, Freerunner),Felix Forneck (25, Cheerleader), Saeid Fazloula (27, Kanute)"CATCH! Die Deutsche Meisterschaft im Fangen" am Freitag, 3. Januar2020, um 20:15 Uhr in SAT.1"CATCH! Die Europameisterschaft im Fangen" am Freitag, 17. Januar2020, um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf PULS 4 (Österreich)Pressekontakt:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHKommunikation/PR EntertainmentFrank WolkenhauerTel. +49 89 9507-1158Frank.Wolkenhauer@ProSiebenSat1.comBildredaktionJan IslingerTel. +49 89 9507-1175Jan.Islinger@ProSiebenSat1.comWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/6708/4481136OTS: SAT.1Original-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuell