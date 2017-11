Unterföhring (ots) -Markenzeichen Karo-Pullunder: Luke Mockridge, Max Giesinger undOlaf Schubert gründen in "LUKE! Die Woche und ich" am Sonntag, 26.November, um 22:45 Uhr, in SAT.1 die "Schülerband" Blue Elephant.Ihren ersten gemeinsamen Auftritt widmen die drei "Jungmusiker" AC/DCund dem in dieser Woche verstorbenen Gründer und Gitarristen MalcolmYoung mit ihrer Interpretation von "Highway To Hell". Wie die Findungdes Bandnamens läuft? Luke Mockridge holt sich beim PublikumUnterstützung: "Ein guter Bandname braucht immer eine Farbe und einTier. Sagt mal eine Farbe! Blau. Ok. Und ein Tier? Elefant. Gut. Dannheißen wir Blue Elephant."Eine weitere Premiere: Max Giesinger, der gleichzeitig mit seineneigenen Musikern in dieser Woche die Studioband bei "LUKE! Die Wocheund ich" stellt, singt zum ersten Mal seinen Hit "Wenn Sie Tanzt" aufItalienisch. Da traut selbst Gastgeber und Halb-Italiener LukeMockridge seinen Ohren kaum ...Mehr Bilder aus der Comedy-Show am Sonntag gibt es auf derSAT.1-Presselounge unter www.presse.sat1.de"LUKE! Die Woche und ich" - am Sonntag, 26. November, 22:45 Uhr, inSAT.1Pressekontakt:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHKommunikation/PR EntertainmentFrank WolkenhauerTel. +49 [89] 9507-1158Frank.Wolkenhauer@ProSiebenSat1.comBildredaktionJohanna BrinkmannTel. +49 [89] 9507-1161Johanna.Brinkmann@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuell