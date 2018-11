Luke Mockridge in der Klinik - SAT.1 wünscht gute Besserung! (FOTO)

Unterföhring (ots) -Halskrause, Gipsarm, Elektroden, Schläuche - nach Dreharbeiten inKöln schickt Luke Mockridge Grüße vom Krankenbett. Aber was istpassiert? Mehr über seinen Klinikbesuch und die Hintergründe erzähltLuke Mockridge in "LUKE! Die Woche und ich" am Sonntag, 4. November,um 22:50 Uhr in SAT.1. Als Gäste begrüßt der Entertainer in dieserWoche Sänger Olli Schulz und Regisseur Detlev Buck. Studioband istClueso."LUKE! Die Woche und ich" - immer sonntags, 22:50 Uhr, in SAT.1Pressekontakt:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHKommunikation/PR EntertainmentFrank WolkenhauerTel. +49 [89] 9507-1158Frank.Wolkenhauer@ProSiebenSat1.comBildredaktionSusi LindlbauerTel. +49 [30] 3198-80822Susi.Lindlbauer@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuell