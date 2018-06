Mit Lukas Podolski und XTiP zur WM nach Moskau / XTiP präsentiert neue Kampagne zur Fußballweltmeisterschaft (FOTO)

Espelkamp/Frankfurt (ots) -Pünktlich zur Fußballweltmeisterschaft lässt XTiP die Herzen derSportwettfans höher schlagen! Am 8. Juni startet einedeutschlandweite Kampagne, in der XTiP-Markenbotschafter LukasPodolski in allen relevanten Kanälen wie TV, Print und Online dasSportwettangebot von XTiP zur Fußball-WM bewerben wird.Witzig, frech und rasend schnell: XTiP-Werbespot zur WMDas Highlight der brandneuen XTiP-Kampagne ist der mit viel Tempound Humor inszenierte Werbespot: Auf dem Rücksitz eines Autoskritisiert ein junger Mann die seiner Meinung nach völlig abwegigenWM-Tipps seiner Freundin. Er behauptet, es sei wahrscheinlicher, dassFußballweltmeister Lukas Podolski ihn persönlich zum Finale nachMoskau bringt - und genau das passiert: Wie ein Superheld landetPodolski auf dem Dach des Wagens und navigiert den Fahrer mit frechenSprüchen und breitem Grinsen Richtung Moskau.Gedreht wurde der Spot in Berlin. Das Konzept und dieKampagnenidee stammen von der Berliner Kreativagentur STROBINSKI. DieFilmproduktion lag bei e+p films, Regie führte Tim Löhr. DiePost-Produktion übernahm das Studio KAEPTN aus Hamburg. Für die Musikzeichnet sich German Wahnsinn verantwortlich.Der Werbespot wird ab sofort auf reichweitenstarken TV-Sendernsowie in den TV-Abteilungen aller Filialen von Mediamarkt und Saturnzu sehen sein.Mathias Dahms, Geschäftsführer von XTiP Sportwetten, freut sichüber die aufmerksamkeitsstarke XTiP-Kampagne zur Fußball-WM: "Bereitsder Auftakt unserer Werbeaktion mit Lukas Podolski zu Beginn desJahres war ein voller Erfolg. Die Weltmeisterschaft in Russland istnun der perfekte Anlass, um noch einen drauf zu setzen. Mit unseremTV-Spot und dem exklusiven Gewinnspiel wollen wir alle Fußball- undSportwettfans in Deutschland für die Produkte von XTiP begeistern!"Mitmachen und gewinnen: XTiP-Gewinnspiel zur WMPassend zum TV-Spot präsentiert XTiP ein Gewinnspiel derbesonderen Art: Jeder XTiP-Kunde, der einen Wettschein auf die WMabgibt, erhält ein Los, mit dem er an der Preisverlosung teilnehmenkann. Dem glücklichen Hauptgewinner und seiner Begleitung winken einunvergessliches Wochenende in Moskau - zwei VIP-Tickets für dasWM-Finale sind natürlich inbegriffen! Darüber hinaus gibt es weiterehochwertige Preise wie eine PlayStation 4, neueste LED-Fernseher oderPremium-Grills von Weber zu gewinnen.Sehen Sie hier den neuen XTiP WM-Spot:https://youtu.be/nb0cfzVHBiAPressekontakt:Mario Hoffmeister M.A., Leiter KommunikationTel.: 069 / 505 0026-50E-Mail: mario.hoffmeister@xtip.deXTiP im Internet: www.xtip-vertrieb.de (Franchise-Partner, Presse)und www.xtip.de (Endkunden)Original-Content von: XTiP Sportwetten, übermittelt durch news aktuell