Lui Che Woo zeichnet Internationales Paralympisches Komitee aus (FOTO)

Bonn / Hongkong (ots) -Der diesjährige LUI-Che-Woo-Preis in der Kategorie "PositiveEnergie" geht an das Internationale Paralympische Komitee. Damitzeichnet der Unternehmer und Preisstifter Dr. Lui Che Woo dasherausragende Engagement des Komitees für die Inklusionparalympischer Athleten auf der ganzen Welt aus. Der Preis ist mit2,5 Millionen US-Dollar dotiert.Dr. Lui Che Woo, Gründer und Vorsitzender des Verwaltungsrats desLUI-Che-Woo-Preises, prämiert in diesem Jahr unter anderem dasInternationale Paralympische Komitee (IPC) in der Kategorie "PositiveEnergie". Ausschlaggebend für die Auszeichnung mit demSonderschwerpunkt "Förderung der Harmonie unter verschiedenenGruppen" ist das unermüdliche Engagement des Komitees, Athleten mitBehinderungen aus der ganzen Welt zu ermutigen, sich miteinandersportlich zu messen. Dank der internationalen Präsenz im Rahmen derParalympics trägt das IPC außerdem dazu bei, möglichegesellschaftliche Vorurteile gegenüber Menschen mit Behinderungabzubauen und den Sportlern neue Hoffnung zu geben. Für Sir PhilipCraven, Präsident des Internationalen Paralympischen Komitees, istder LUI-Che-Woo-Preis ein besonderer Lohn der Bemühungen und zeigt,welchen Stellenwert das IPC hat: "Das IPC wird nicht länger alsBehindertenorganisation wahrgenommen. Es ist heute eine enormangesehene und glaubwürdige internationale Sportorganisation, die dasLeben von Millionen in aller Welt bereichert hat." Mit dem Preisgeldin Höhe von 20 Millionen Hongkong-Dollar (umgerechnet rund 2,5 Mio.USD) werde das IPC nun weiter daran arbeiten, der Welt zu zeigen,dass mit positiver Energie wirklich alles im Leben möglich sei, soPhilip Craven.Dr. Lui Che Woo, Gründer und CEO der K. Wah Group, sieht in denGeehrten besondere Vorbilder: "Die Preisträger tragen nicht nur zumFortschritt der Weltzivilisation bei. Sie demonstrieren auch durchund durch den Geist von Dankbarkeit, Einheit und Harmonie."Kontakt für die Medien:Sympra GmbH (GPRA), Veit MathauerTel.: 0711 / 947 67 0; veit.mathauer@sympra.deCreative Consulting Group, Belinda ChanMail: belinda.chan@creativegp.comOriginal-Content von: LUI-Che-Woo-Preis, übermittelt durch news aktuell