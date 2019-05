Luftwaffe als Teil der Speerspitze der NATO (FOTO)

Berlin (ots) -Deutschland hat dieses Jahr die Führung über die Very HighReadiness Joint Task Force - kurz VJTF. Die Speerspitze der NATO isteine schnelle Eingreiftruppe in ständiger Bereitschaft. Mit dabeisind Frauen und Männer der Luftwaffe, die ihre Heeres-Kameraden ausder Luft unterstützen und vor feindlichen Angriffen schützen. Währendder Informationslehrübung bei Munster macht sich auch BundeskanzlerinAngela Merkel ein Bild von ihren Fähigkeiten und sah sichFlugabwehrsysteme vom Typ Patriot und Ozelot an und unterhielt sichmit den Soldaten über deren Aufgaben.Mehr Infos auf Luftwaffe.dePressekontakt:Rückfragen bitte an:Presse- und Informationszentrum der LuftwaffeTelefon: 030/3687-3931E-Mail: pizlwpresse@bundeswehr.orgFür weitere Informationen besuchenSie bitte unsere Website www.luftwaffe.deOriginal-Content von: Presse- und Informationszentrum der Luftwaffe, übermittelt durch news aktuell