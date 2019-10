Luftwaffe als Impulsgeber - neue Waffenschule in Laage (FOTO)

Berlin /Laage (ots) -Am heutigen Tag hat der Inspekteur der Luftwaffe, GeneralleutnantIngo Gerhartz, auf dem Fliegerhorst Laage die Waffenschule derLuftwaffe mit einem Appell in Dienst gestellt.An der Waffenschule findet die Hochwertausbildung vonWaffenlehrern bzw. Tactical Air Intelligence Specialists statt. Dieseinnovative Einrichtung ermöglicht der Luftwaffe eineorga-nisatorische Zusammenführung der taktischen undwaffensystemübergreifenden Ausbildung von Luftfahrzeugbesatzungen.Dies fördert zusätzlich die Ausbildungskooperation mitinter-nationalen Partnern. Dabei sichert sie nachhaltig denFähigkeitsaufwuchs von hochqualifiziertem Personal. Piloten,Radarführungs- und Nachrichtendienst-Spezialisten werden inmehrmonatigen Lehrgängen als taktische Experten für verbundeneLuftkriegsoperationen auf nationaler und NATO-Ebene qualifiziert."Die Waffenschule wird als Zukunftsschmiede intensive Ausbildungmit Kompetenzen, Talen-ten und Leidenschaft zusammenführen", soGeneralleutnant Gerhartz, auf dem Appell, dem dieBundestagsabgeordneten Ulrike Schielke-Ziesing und Eckhard Rehbergbeiwohnten. Reh-berg sieht die Stationierung der Schule in Laage als"Anerkennung für die hier seit 1993 geleis-tete excellente Arbeit"und in ihrer "multinationalen Ausgestaltung einen wesentlichenBau-stein für Zukunft". Die Luftwaffe fungiere dabei insbesonderehinsichtlich einer noch intensi-veren multinationalen Ausbildung alsImpulsgeber.Im Zeichen der Multinationalität stand bereits derAufstellungsappell. So waren der Chef der spanischen Luftwaffe,General Javier Salto Martínez-Avial und Colonel Peter Thankink alsVertreter der Royal Netherlands Air Force heute vor Ort. "IhreAnwesenheit unterstreicht, dass unsere Waffenschule schon vor ihrerGründung bestens vernetzt und international eingebun-den ist", soGerhartz.Erster Kommandeur der neuen Schule ist Oberstleutnant Dirk Pingel.Unter seiner Führung werden zunächst neun Soldatinnen und Soldatendie Arbeit bei der Ausbildung von bis zu 21 Lehrgangsteilnehmern proJahr aufnehmen. Zukünftig sollen etwa 30 Soldaten und zivileMit-arbeiter in der Waffenschule tätig sein. Dabei nutzt dieeigenständige Dienststelle vorerst die vorhandene Infrastruktur undauch die Luftfahrzeuge des Taktischen Luftwaffengeschwaders 73"Steinhoff".Pressekontakt:Rückfragen bitte an:Presse- und Informationszentrum der LuftwaffeTelefon: 030/3687-3931E-Mail: pizlwpresse@bundeswehr.orgFür weitere Informationen besuchenSie bitte unsere Website www.luftwaffe.deOriginal-Content von: Presse- und Informationszentrum der Luftwaffe, übermittelt durch news aktuell