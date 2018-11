Luftwaffe: Verteilerbox-Ausfall Grund für Pannenflug

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Der Ausfall einer elektronischen Verteilerbox hat nach Angaben der Luftwaffe die Panne des Regierungsjets ausgelöst, in dem Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) am Donnerstagabend auf dem Weg zum G20-Gipfel in Argentinien gewesen war. Die Verteilerbox sei die Ursache gewesen, sagte ein Sprecher der Luftwaffe am Freitag. "Es gibt überhaupt keinen Hinweis auf einen kriminellen Hintergrund", so der Sprecher weiter.

An der Box hingen mehrere Systeme, darunter die Funkanlage und die Anlage, über die Sprit abgelassen werden könne, so der Sprecher. Der technische Defekt sei inzwischen behoben. Die Maschine war am Donnerstagabend in Berlin gestartet, drehte über der Nordsee vor der niederländischen Küste um und landete am Flughafen Köln/Bonn. Mit an Bord war neben Merkel auch Vizekanzler und Finanzminister Olaf Scholz (SPD).

