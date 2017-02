Luftverkehrsverband: Staat soll Sicherheitskontrollen bezahlen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Staat soll nach Auffassung der Luftverkehrslobby BDL einen Großteil der Kosten für die aufwendigen Sicherheitskontrollen an den deutschen Flughäfen übernehmen.



Anders als beispielsweise in den USA würden die Luftsicherheitskosten den Fluggesellschaften voll in Rechnung gestellt, kritisierte der neue BDL-Präsident und Frankfurter Flughafenchef Stefan Schulte am Donnerstag. Die Aufgaben der Gefahrenabwehr und der Terrorbekämpfung seien aber gesamtgesellschaftliche Aufgaben. Die deutschen Fluggesellschaften würden durch die Regelung im internationalen Wettbewerb benachteiligt./ceb/DP/tos