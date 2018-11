Luftverkehrsteuer: Wettbewerbsnachteil für deutsche Fluggesellschaften und Flughäfen wird weiter verschärft

Berlin (ots) -Die wettbewerbsverzerrende und investitionshemmende Wirkung derLuftverkehrsteuer setzt sich ungebremst fort - und die Belastung fürdie deutsche Luftfahrt steigt sogar noch weiter an. Das ist derzentrale Befund des "5. Evaluierungsberichts zur Luftverkehrsteuer inDeutschland", den der Bundesverband der DeutschenLuftverkehrswirtschaft (BDL) heute vorgestellt hat.Anlässlich der neuen Ergebnisse sagte BDL-Präsident Prof.Klaus-Dieter Scheurle: "Der nationale Alleingang bei derLuftverkehrsteuer verschlechtert in gravierender Weise dieWettbewerbsposition unserer Fluggesellschaften und Flughäfen.Gleichzeitig entzieht sie unseren Unternehmen die Finanzkraft fürZukunftsinvestitionen in Klimaschutz, Lärmschutz und Kundenservice.Wir appellieren an die Koalition, ihre Zusage aus demKoalitionsvertrag einzulösen, die Fluggesellschaften und Flughäfenvon einseitigen nationalen Kosten zu entlasten."Die Luftverkehrsteuer wurde im Jahr 2010 in einer angespanntenHaushaltslage beschlossen, um zusätzliche Einnahmen für denBundeshaushalt in Höhe von 1 Milliarde Euro zu generieren. Die Steuertrifft überproportional die deutschen Fluggesellschaften, denn diesemachen den Hauptteil ihres Geschäfts mit Abflügen ab deutschenFlughäfen: Vier deutsche Luftfahrtunternehmen haben 2017 mehr als dieHälfte der gesamten Steuerlast getragen, der Rest verteilte sich aufüber 100 andere, insbesondere ausländische Fluggesellschaften.Wettbewerber aus dem Ausland sind von der Steuer also nur marginalbetroffen, denn sie machen nur einen Bruchteil ihres Geschäfts mitAbflügen ab deutschen Flughäfen.Der Evaluierungsbericht zeigt die negativen Folgen dieseranhaltenden Wettbewerbsverzerrung zulasten deutscherFluggesellschaften und Flughäfen:- Luftverkehrswachstum: Die Zahlen zeigen, dass Deutschland imeuropäischen Vergleich seit Jahren gemeinsam mit Österreich dasSchlusslicht beim Wachstum bildet. Luftverkehrsmärkte, in denen eskeine Ticketsteuern gibt oder in denen diese abgebaut wurden, wachsenhingegen besonders stark, zum Beispiel in den Niederlanden.Österreich hat mit der Halbierung seiner Ticketsteuer reagiert,Deutschland nicht.- Abwanderung: Beim Vergleich der Verkehrsentwicklung an derwestlichen Staatsgrenze zeigt sich, dass viele Passagiere ins naheAusland ausweichen und damit Verkehre zulasten der deutschenFlughäfen ins Ausland verlagert werden. Seit Einführung derLuftverkehrsteuer sind die Flughäfen im grenznahen Ausland um 81Prozent gewachsen, die grenznahen Flughäfen in Deutschland hingegenum gerade einmal 14 Prozent. Auch bei den deutschenDrehkreuzflughäfen lassen sich Abwanderungseffekte feststellen, dasich Umsteigeverkehre ebenfalls hin zu Wettbewerbern im europäischenAusland verlagern.- Marktanteile: Die deutschen Fluggesellschaften haben an denheimischen Flughäfen deutliche Marktanteilsverluste hinnehmen müssen:Vor Einführung der Luftverkehrsteuer lag der Marktanteil derdeutschen Unternehmen bei 62,4 Prozent, im Jahr 2017 lag er nur nochbei 55,0 Prozent - ein Minus von mehr als 7 Prozentpunkten.- Investitionskraft: Bis Ende 2017 haben die deutschenFluggesellschaften 3,8 Milliarden Euro Luftverkehrsteuer an denFiskus abführen müssen. Das hat ihnen die Finanzkraft für weitereInvestitionen in ihre Flotten entzogen - etwa für 45 Flugzeuge desbesonders leisen und energieeffizienten Typs A320neo.Mit der neuesten Verordnung zur Festsetzung der Steuersätze fürdas Jahr 2019 wird ein erneuter Anstieg des Steueraufkommens aus derLuftverkehrsteuer festgelegt. Dies widerspricht dem Willen desGesetzgebers, den Zielwert der Luftverkehrsteuer bei 1 Milliarde Eurozu definieren. Im Gesetzgebungsprozess wurde dokumentiert, dass dieGesamtbelastung der Branche aus der Luftverkehrsteuer und aus demEU-Emissionshandel diesen Betrag nicht übersteigen soll und dass dieSteuersätze daher jährlich angepasst werden sollen. Im Bundeshaushalt2019, der am Freitag im Bundestag zur Abstimmung steht, sindallerdings Einnahmeerwartungen allein aus der Luftverkehrsteuer inHöhe von 1,215 Milliarden Euro eingestellt - also eine Mehrbelastungvon 215 Millionen Euro.Dazu BDL-Präsident Prof. Scheurle: "Wenn diewettbewerbsverzerrende Luftverkehrsteuer schon nicht abgeschafftwird, dann sollte die Steuerbelastung zumindest nicht schleichendweiter erhöht werden. Die beabsichtigte Ausweitung desSteueraufkommens geht vor allem zulasten der deutschen Unternehmen -das schwächt die Wettbewerbsfähigkeit unserer Fluggesellschaften undFlughäfen und gefährdet Arbeitsplätze in Deutschland."Der Bundesverband der Deutschen Luftverkehrswirtschaft (BDL) wurde2010 als gemeinsame Interessenvertretung der deutschenLuftverkehrswirtschaft gegründet. Mitglieder des Verbandes sindFluggesellschaften, Flughäfen, die Deutsche Flugsicherung und weitereLeistungsanbieter im deutschen Luftverkehr. Die Mitgliedsunternehmenbeschäftigen mehr als 180.000 Mitarbeiter. Die deutsche
Luftverkehrswirtschaft ermöglicht Mobilität für jährlich über 200
Millionen Fluggäste und trägt mit dem Transport von Außenhandelswarenim Wert von über 200 Milliarden Euro zur Stärkung des
Wirtschaftsstandorts Deutschland bei.