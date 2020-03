Luftverkehr über Europa geht immer weiter zurück

Weitere Suchergebnisse zu "Air France-KLM":

BRÜSSEL/FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Luftverkehr über Europa dünnt in der Corona-Krise immer weiter aus.



Am Montag gab es laut Eurocontrol nur noch 6837 kontrollierte Flüge und damit weniger als ein Viertel eines vergleichbaren Tages im vergangenen Jahr. Der Rückgang betrug 75,9 Prozent und war damit so stark wie noch nie seit Beginn der Krise, wie die Flugsicherungs-Koordination am Dienstag in Brüssel mitteilte./ceb/DP/mis