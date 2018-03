Luftverbesserung durch Elektrobusse scheitert am Fahrzeug-Angebot und Geld

Berlin (ots) - Fördertopf der Bundesregierung reicht für geradeeinmal 300 Elektrobusse / Kommunen haben weder Geld für Fahrzeugenoch für LadestationenBerlin, 20. März 2018 - Der Plan der Bundesregierung, mitElektrobussen die Luft in deutschen Städten zu verbessern und damitFahrverbote für Dieselfahrzeuge zu verhindern, droht auf absehbareZeit mangels Geld und Angeboten zu scheitern. Wie dasWirtschaftsmagazin 'Capital' (Ausgabe 04/2018, EVT 22. März)recherchierte, fehlt es derzeit sowohl an ausreichendenProduktionskapazitäten bei den großen Herstellern als auchausreichend Mitteln in den Kassen der kommunalen Verkehrsbetriebe, dadie Elektrobusse mit einem Stückpreis von rund 700.000 Euro nahezudoppelt so teuer sind wie herkömmliche Dieselbusse.Hinzu kommt laut 'Capital', dass die von der Bundesregierungbereitgestellten Fördermittel zur Anschaffung von Elektrobussen inHöhe von 70 Millionen Euro gerade einmal für 300 Elektrobussereichen. In ganz Deutschland sind aber rund 36.000 Busse imNahverkehr unterwegs, von denen heute nur 170 mit Strom fahren."Es gibt in der Bundespolitik die Vorstellung, dass man mitElektrobussen jetzt kurzfristig Fahrverbote vermeiden kann", sagteein Sprecher des Verbands Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV)gegenüber 'Capital' mit Blick auf ein mögliches Verbot vonDieselfahrzeugen. "Das ist aber nicht der Fall, weil es weder dieMenge an Fahrzeugen gibt noch die nötige Ladeinfrastruktur."Pressekontakt:Nils Kreimeier, Redaktion 'Capital',Tel. 030/220 74-5144, E-Mail: kreimeier.nils@capital.dewww.capital.deOriginal-Content von: Capital, G+J Wirtschaftsmedien, übermittelt durch news aktuell