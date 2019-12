Regensburg/Filderstadt (ots) - In den nächsten fünf Jahren wird die DRFLuftrettung "Christoph Regensburg", den am Universitätsklinikum stationiertenIntensivtransporthubschrauber, weiter betreiben. Das BayerischeStaatsministerium des Inneren, für Sport und Integration, hat die Verlängerungder Konzession bestätigt.Der Intensivtransporthubschrauber "Christoph Regensburg" steht rund um die Uhrfür Einsätze in der Region sowie in ganz Bayern bereit und wurde zuletzt über1.400-mal im Jahr zu oft lebensrettenden Einsätzen alarmiert. Das BayerischeStaatsministerium des Inneren, für Sport und Integration, hat nun dieVerlängerung der Konzession für die Luftrettungsstation bestätigt. Somit wirddie DRF Luftrettung auch in den nächsten fünf Jahren, die amUniversitätsklinikum stationierte rot-weiße Maschine des Typs H145 betreiben.Dr. Krystian Pracz, Vorstandsvorsitzender der DRF Luftrettung, freut sich überdiesen Ausdruck des Vertrauens in die Arbeit der rot-weißen Luftretter: "Dieszeigt, dass unsere Partner in der Region die herausragende Arbeit unsererBesatzungen hier in Regensburg anerkennen und schätzen. Wir freuen uns, auch inden nächsten Jahren mit unserem Hubschrauber für die Notfallrettung und denschnellen und schonenden Transport schwer kranker und verletzter Menschen bereitzu stehen und so unseren Beitrag zur notfallmedizinischen Versorgung imFreistaat Bayern zu leisten."Die Station wurde am 1. September 1994 gegründet, seit 2015 startet einhochmoderner Hubschrauber des Typs H 145 als "Christoph Regensburg". Bereitsseit 2011 setzen die Piloten bei ihren nächtlichen Flügen Nachtsichtbrillen,sogenannte "Night Vision Goggles", ein. "Christoph Regensburg" ist rund um dieUhr einsatzbereit und mit einem Piloten (nachts zwei), einem Notarzt sowie einemNotfallsanitäter besetzt. Die Regensburger Luftretter führen regelmäßighochanspruchsvolle medizinische Spezialtransporte durch, beispielsweise mit demInkubator ("Brutkasten") für kritisch kranke Neugeborene oder mit der mobilenHerz-Lungen-Maschine. Zudem ist "Christoph Regensburg" in das Projekt "Notarztfür Kinder - NOKI" eingebunden. Hierzu haben die medizinischen Besatzungen desRegensburger Hubschraubers spezielle Schulungen für pädiatrische Notfälleerhalten. Die Rettungsleitstellen alarmieren NOKI in der Regel bei Meldebildernwie Polytrauma, Reanimation, Schädel-Hirn-Trauma, bei Ertrinkungsunfällen undwenn ein anwesender Arzt den Hubschrauber nachfordert.Über die DRF LuftrettungDie 1972 in Echterdingen gegründete heutige DRF Luftrettung leistete im erstenHalbjahr 2019 insgesamt 20.662 Einsätze, davon 19.309 Einsätze von ihrenStationen in Deutschland aus. An 13 der 35 Stationen in Deutschland, Österreichund Liechtenstein sind die Crews rund um die Uhr einsatzbereit, an siebenStandorten kommen Hubschrauber mit Rettungswinde zum Einsatz.Zur DRF Luftrettung gehört seit 2001 auch die österreichische ARA Flugrettungmit zwei Stationen sowie seit 2019 die Northern HeliCopter GmbH (NHC), die andrei Stationen Einsätze in der Luft- und Wasserrettung leistet. Außerdem ist dieDRF Luftrettung im Netzwerk der AP³ Luftrettung an einer weiteren Station mitTag- und Nachtflugbetrieb in Balzers/Liechtenstein beteiligt. Darüber hinausholt die DRF Luftrettung mit eigenen Ambulanzflugzeugen Patienten aus demAusland zurück. Für den kontinuierlichen Ausbau ihrer überlebenswichtigenAufgabe ist die gemeinnützige Luftrettungsorganisation auf finanzielleUnterstützung angewiesen. Weit über 400.000 Förderer weiß der DRF e.V. bereitsan seiner Seite.Mehr Informationen unter www.drf-luftrettung.dePressekontakt:DRF LuftrettungRita-Maiburg-Straße 2D-70794 Filderstadtinfo@drf-luftrettung.deStefanie KappT +49 711 7007-2202stefanie.kapp@drf-luftrettung.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/60539/4474898OTS: DRF LuftrettungOriginal-Content von: DRF Luftrettung, übermittelt durch news aktuell