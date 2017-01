Lufthansa wird von Ryanair ÜBERHOLT!

Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

die Lufthansa muss bei den Passagierzahlen im Jahr 2016 einen herben Verlust hinnehmen. Zwar sind die Zahlen im Vergleich zum Vorjahr leicht gestiegen, ein noch viel größeres Wachstum konnte aber ausgerechnet der erbitterte Konkurrent Ryanair vorweisen. Die Iren konnten sich sogar soweit verbessern, dass sie die Lufthansa wohl als größte europäische Airline überholen werden. 117 Millionen Passagier reisten im letzten Jahr mit Ryanair. Für die Lufthansa mit allen ihren Töchtern liegen nur Zahlen bis November vor, die bei 101,9 Millionen liegen. Es ist aber nahezu ausgeschlossen, dass der Dezember noch einmal 15 Millionen Passagiere mehr brachte.

Nur ein schwacher Trost bleibt!

Ryanair hat sein rasantes Wachstum vor allem günstigen Preisen zu verdanken. Durch das Erschließen von mehr und mehr großen Flughäfen wird die Airline dabei auch für immer mehr Reisende interessant. In diesem Jahr wird Ryanair auch zum ersten Mal den Frankfurter Flughafen bedienen, wo die Lufthansa heimisch ist. Großzügige Vergünstigungen werden dabei von der Kranich-Airline heftig kritisiert. Für den Moment bleibt der Lufthansa aber zumindest ein kleiner Trost. Trotz weniger Passagiere erzielt das Unternehmen noch einen deutlich höheren Umsatz und bleibt zumindest in dieser Disziplin Spitzenreiter in Europa.

