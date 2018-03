Lufthansa will am Frankfurter Flughafen Millionen sparen

Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Lufthansa will an ihrem Hauptflughafen Frankfurt weitere Millionen einsparen.



Im laufenden Geschäftsjahr erwarte man Kostenreduzierungen im zweistelligen Millionen-Euro-Bereich, sagte Lufthansa-Finanzchef Ulrik Svensson am Donnerstag bei der Vorlage der Bilanzzahlen. Die beiden Unternehmen sind seit Monaten in engen Verhandlungen über ihre künftigen Geschäftsbeziehungen. Lufthansa hatte den Flughafen wiederholt als zu teuer kritisiert./ceb/DP/jha