Lufthansa will Preis für billigste Tickets auf 35 Euro anheben

MADRID/FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Lufthansa wird bei der geplanten Erhöhung ihrer Ticketpreise konkreter.



Im kommenden Jahr werde Europas größte Fluggesellschaft den Preis der niedrigsten Tarifstufe von 29 Euro auf 35 Euro anheben, sagte Lufthansa-Chef Carsten Spohr am Dienstag bei einer Konferenz des Weltluftfahrtverbands IATA in Madrid. Die Lufthansa hatte bereits Ende Oktober bei der Vorlage der Zahlen für das dritte Quartal angekündigt, bei den Ticketpreisen 2019 an der Preisschraube zu drehen.

Hintergrund sind die im laufenden Jahr stark gestiegenen Treibstoffpreise. Der Vorstand rechnet für 2019 daher trotz Preissicherungsgeschäften mit einem Anstieg der Treibstoffkosten um 900 Millionen Euro auf rund 7 Milliarden Euro. Der weitere Ausbau des Flugangebots ist dabei noch nicht eingerechnet. Der Ölpreis habe sich in jüngster Zeit von etwa 30 auf rund 80 US-Dollar pro Fass mehr als verdoppelt, hatte Spohr gesagt. Zuletzt war ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent allerdings wieder für um die 70 Dollar zu haben./stw/mne/jha/