Lufthansa will Alitalia: Doch es gibt wohl noch offene Fragen!

nachdem die Lufthansa beim Bieterwettstreit um die österreichische Fluggesellschaft Niki das Nachsehen hatte, will sich der Konzern nun offenbar verstärkt einem anderen möglichen Übernahmekandidaten widmen. Gemeint ist die strauchelnde italienische Airline Alitalia.

Alitalia: Insolvenz und staatlicher Überbrückungskredit

Zur Erinnerung: Die nationale Fluggesellschaft Italiens hatte im Mai 2017 aufgrund anhaltender Verluste Insolvenz angemeldet. Seither wird die Fluglinie vom italienischen Staat mit einer Zwischenfinanzierung von 900 Millionen Euro am Leben gehalten.

Medienbericht: Lufthansa will Alitalia-Privilegien kürzen

Wie die Nachrichtenagentur Reuters kürzlich unter Berufung auf das Handelsblatt mitteilte, gebe es bei der forcierten Übernahme der italienischen Pleite-Airline durch die Lufthansa noch einige ungeklärte Fragen.

So poche der deutsche Marktführer beispielsweise auf den Wegfall von Sonderrechten für das Personal, wie etwa das Privileg der Mitarbeiter, in Rom wohnhaft zu sein, auch wenn es in Mailand eingesetzt sei. Das Problem: Laut dem Bericht werde die Anreise nach Mailand von einem Shuttledienst übernommen. Und die für die Anreise benötigte Dauer zähle teilweise gar zur Arbeitszeit.

Bei der Lufthansa sehe man solche Privilegien nicht gerne: „Solange keiner in Italien Anstalten macht, solche Sachen abzuschaffen, ist ein Verkauf kaum möglich“, so heißt es laut Handelsblatt aus Lufthansa-Kreisen.

Möglicher Übernahmepreis: 300 Mio. Euro

Weiterhin heißt es, dass die Lufthansa für den Flugbetrieb der Italiener 300 Millionen Euro aufbringen könne. Ein Informant hatte gegenüber Reuters noch im November berichtet, dass die Kranichairline 250 Millionen Euro auf den Tisch legen würde – für maximal 100 der zusammengerechnet 120 Alitalia-Maschinen.

Eine Lufthansa-Führungskraft gegenüber dem Handelsblatt: „Nach dem Aus bei Niki sind Kapazitäten im Konzern frei, Alitalia ist für Lufthansa ein strategisch wichtiges Ziel.“ Eine offizielle Stellungnahme der Lufthansa zum Zeitungsbericht blieb allerdings aus. Ein Sprecher wiegelte kurz und knapp ab: „Wir äußern uns nicht zu Spekulationen.“

Weitere mögliche Interessenten

Neben der Lufthansa seien zudem noch der Billigflieger Easyjet sowie der US-Finanzinvestor Cerberus im Rennen um eine Übernahme der insolventen Fluglinie, so das Handelsblatt weiter.

Ein Beitrag von Marco Schnepf.