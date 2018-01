Lufthansa: Ein weiterer Steigflug steht bevor!

Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

wer die Aktie der Lufthansa nicht im Depot hat, musste neidisch zusehen, wie ebenjene Anleger 50 % an Wert gewannen. Nun kann es um mehr als weitere 30 % nach oben gehen, meinen charttechnische Analysten mit Blick auf einen massiven und fast unvergleichlichen Aufwärtstrend, der sich in den kommenden Wochen auch noch fortsetzen dürfte. Im Detail: Die Aktie konnte sich seit Sommer von Kursen unterhalb von 20 Euro auf Werte von mehr als 30 Euro nach oben schieben. Dabei hat der Kursanstieg nahezu keine Grenzen gekannt, die Aktie kletterte stetig von einem Top zum Nächsten und konnte selbst kleinere Kurspausen perfekt nach oben auflösen. Nun wurde auch die 30-Euro-Grenze nach unten verteidigt. Dies ist eine Unterstützung, die sich in den nächsten Sitzungen bezahlt machen dürfte, heißt es unter den Chartanalysten. Dabei eröffnen sich nun oberhalb dieser Hürde Möglichkeiten für einen Kursanstieg bis auf annähernd 40 Euro. Widerstände sind aus charttechnischer Sicht nicht mehr zu identifizieren.

Aus wirtschaftlicher Sicht gab es gleich zum Wochenauftakt erfreuliche Nachrichten. So möchte das Unternehmen gut 8.000 neue Mitarbeiter beschäftigen. Unter den fundamental orientierten Analysten sind denn auch 60 % der Meinung, die Aktie sei ein Kauf. 30 % wollen halten und 10 % verkaufen den Wert.

Technische Analysten: Klarer Kauf!

Technische Analysten stellen bei der Aktie ohnehin einen starken Aufwärtstrend fest. Insofern ist die Aktie ein klarer Kaufkandidat. Der GD200 ist mit gut 28 % Abstand noch weit entfernt.

Ein Beitrag von Frank Holbaum.