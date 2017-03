Lufthansa: Das war ein harter Schlag!

Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

Liebe Leser,

das war ein harter Schlag für Fluggesellschaften: In Berlin streikte das Bodenpersonal in Tegel und Schönefeld, entsprechend konnten Hunderte Flüge nicht starten. Davon war natürlich auch die Lufthansa betroffen, die zahlreiche Inlandsflüge streichen musste, mit entsprechend negativen Konsequenzen. Inzwischen ist der Streik zwar beendet – aber eine Einigung der Tarifparteien gab es noch nicht. Mit anderen Worten: Wenn die Verhandlungen in einer Sackgasse enden, dann könnte es durchaus neue Streiks geben, und dann könnten erneut Hunderte Flüge ausfallen!

Deutsche Lufthansa: Streikgefahr besteht weiterhin

Dies gilt es im Hinblick auf die weitere Kursentwicklung der Lufthansa-Aktie zu beachten. Gewiss, der Ausfall zahlreicher Inlandsflüge der Lufthansa aufgrund des jüngsten Streiks des Berliner Bodenpersonals ist zu verkraften. Entsprechend hielt sich der Kurs der Lufthansa-Aktie auch recht gut und die Kursverluste vom Dienstag wurden am Mittwochmorgen zumindest teilweise wieder etwas reingeholt. Doch es gilt abzuwarten – kommt es nun zu einer Einigung der Tarifparteien oder nicht? Denn falls nicht, könnte es zu weiteren Belastungen für die Lufthansa und damit auch die Lufthansa-Aktie in der Zukunft kommen.

Ein Beitrag von Peter Niedermeyer.