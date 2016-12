Lufthansa verschafft sich neues KAPITAL!

Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

schon zum zweiten Mal in diesem Jahr platziert die Lufthansa ein Schuldscheindarlehen mit einem hohen Volumen. Als Laufzeiten standen fünf, sieben und zehn Jahre zur Auswahl. Langfristig spült das Darlehen 1,2 Milliarden Euro frisches Geld in die Kassen der Lufthansa. Die Hälfte davon hat der Konzern bereits erhalten, der Rest wird aller Voraussicht nach im Januar fließen. Ob die Lufthansa sich damit schon auf eine mögliche Übernahme von Air Berlin vorbereiten will oder andere Hintergedanken hat, darüber kann nur spekuliert werden. Offiziell sollen die Mittel zur allgemeinen Unternehmensfinanzierung genutzt werden.

Lufthansa genießt hohes Vertrauen!

Trotz einem Rating von BBB- samt negativem Ausblick von Standard & Poor’s genießt die Lufthansa bei Investoren ein hohes Ansehen. So fanden sich für die Schuldscheine ganze 180 Investoren, darunter Genossenschaftsbanken, Sparkassen und asiatische Investoren. Moody’s weicht auch in seinem Rating von S&P ab und gibt ein Ba1 mit einem positiven Ausblick. Ernsthafte Zweifel an der langfristigen Liquidität gibt es gemeinhin nicht und die Investoren werden mit ansehnlichen Renditen rechnen. Die Begebung wurde arrangiert durch die Landesbanken Baden-Württemberg und Hessen-Thüringen Girozentrale sowie durch die DZ Bank AG.

