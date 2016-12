Lufthansa verliert MARKTFÜHRUNG bei der Bordverpflegung!

Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

das Geschäft der Lufthansa besteht bei Weitem nicht nur aus dem Transport von Fluggästen. Auch die Verpflegung an Bord ist äußerst lukrativ und in diesem Bereich war die Lufthansa lange Zeit führend. Jetzt jedoch übernimmt diese Position der chinesische Touristikkonzern HNA. Es handelt sich um einen Führungswechsel mit Ansage. Vorstandschef Adam Tan gab schon vorher bekannt, dass die unumstrittene Marktführung bei der Bordverpflegung das Ziel ist. Der Konzern hat diese Marke in Windeseile erreicht.

Ein Milliardengeschäft!

Die Meldung ist weitaus bedeutsamer, als manch einer annehmen mag. Bei der Bordverpflegung handelt es sich um ein Riesengeschäft. Die Lufthansa setzt in diesem Bereich jährlich etwa 3 Milliarden Euro um, Tendenz steigend. Der Verlust der Marktführerschaft ist sicherlich noch kein Beinbruch, nagt aber dennoch an der Prestige. Gategroup konnte seinen kometenhaften Aufstieg vor allem durch eine Einkaufstour in Europa erreichen. Zuletzt übernahmen die Chinesen den schweizer Anbieter Gategroup, der Preis soll im dreistelligen Millionenbetrag liegen, wurde aber nicht genau benannt. Für die Lufthansa wächst die Konkurrenz an allen Fronten und auch 2017 gilt es, zahlreichen Herausforderungen zu begegnen, um die eigene Marktstellung zu halten.

Ein Gastbeitrag von Laurenz Erwald.

