Lufthansa: Die unendliche Geschichte hat doch ein Ende?

es ist kaum zu glauben: Die Lufthansa konnte sich endlich mit ihren Piloten auf einen neuen Tarifvertrag einigen. Bereits seit 2012 laufen die Verhandlungen. Insgesamt vierzehn Mal legten in dessen Verlauf die Piloten ihre Arbeit nieder. Die Kosten des Tarifkonflikts belaufen sich für die Fluggesellschaft auf insgesamt 500 Millionen Euro. Der neue Vertrag soll bis zum Jahr 2022 gelten. Somit haben alle Beteiligten Aussicht auf etwas ruhigere Jahre.

Was steht drin?

Die wichtigsten Streitpunkte sind geklärt. Die Piloten erhalten im Zuge ihrer Betriebsrente nun feste Beiträge für den Ruhestand. Die Lufthansa kann so das Zinsrisiko aus ihren Rückstellungen herausnehmen und profitiert sofort davon. Dafür verpflichtet sie sich, bis 2022 eine Flotte von mindestens 325 Flugzeuge zu halten. Dies entspricht in etwa der aktuellen Flottengröße. Mit dieser Forderung konnten sich die Piloten ihre Arbeitsplätze und die der Pilotenanwärter sichern. Die Vereinbarungen gelten für die Lufthansa Muttergesellschaft und ihre Tochter Germanwings. Der neue Tarifvertrag muss noch in einer Urabstimmung bestätigt werden. Diese gilt jedoch als Formsache.

Die Anleger reagierten positiv auf die Meldung kauften zu. Der Kurs stieg im Tagesverlauf um über 1,5%.

Ein Beitrag von Elsa Heß.