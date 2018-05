Lufthansa und Swiss verkaufen Langstrecken-Tickets ohne Freigepäck

Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

FRANKFURT (awp international) - Die Lufthansa-Gruppe verkauft künftig auch auf ihren Langstreckenflügen nach Nordamerika Tickets, die kein aufzugebendes Freigepäck mehr enthalten. Der dann günstigste Tarif "Economy Light" umfasse Handgepäck sowie die Verpflegung an Bord, teilte Europas grösster Luftverkehrskonzern am Dienstag in Frankfurt mit.

Die Tickets sollen ab dem Sommer für Flüge der Konzerngesellschaften Lufthansa, Swiss, Brussels Airlines und Austrian Airlines erhältlich sein. ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten