Lufthansa und Mindtree ermöglichen die kontextrelevante Reiseplanung mit der API-Direktbuchungsfunktion

Warren, New Jersey und Bangalore, Indien (ots/PRNewswire) -Mindtree bringt Lufthansas Open-API-Initiative nach vorne durchIntegration der Buchungsfunktion für ein reichhaltigeresReiseerlebnisMindtree (https://www.mindtree.com/), ein globales Unternehmentechnologischer Dienste und des digitalen Wandels, das seinen Kundendie schnellere Umsetzung von Geschäftsergebnissen ermöglicht, gabheute den Beginn der direkten Buchungsfunktion über die LufthansaOpen-API bekannt. Im Rahmen der Open-API-Initiative unterstützteMindtree die Lufthansa Group und das Lufthansa Innovation Hub bei dertechnischen Implementierung und Konzeptionierung. Mit derBuchungs-API können autorisierte Entwickler im weiteren technischenUmfeld jetzt unter Einsatz der Lufthansa Open-API-Schnittstelle denVerkauf von Flugtickets in ihre eigenen Websites und Anwendungenintegrieren, was das kontextbezogene Reiseangebot beschleunigt.(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/633364/Mindtree_Logo.jpg )"IATA-Statistik(https://www.iata.org/whatwedo/stb/Documents/OpenAPI.pdf) zeigt, dassLufthansa zum exklusiven Kreis von gerade mal 4 Prozent allerIATA-Mitglieder zählt, die eine Open-API anbieten. DieBuchungskapazität stellt eine große Errungenschaft des gesamten Teamsin der IT-Abteilung der Lufthansa Group, bei Mindtree und demLufthansa Innovation Hub dar", sagte Reinhard Lanegger, SeniorVenture Development Manager, Lufthansa Innovation Hub undProjektleiter der Lufthansa Open-API. "Die Erschließung einerderartigen Kernfunktion, die von Startup- undVenture-Capital-Unternehmen in der Frühphase eingesetzt werden kann,ist eine großartige Verkaufschance für uns und stärkt dieDirektvertriebsstrategie der Lufthansa Group. Zusammen sind wir aufunserem Weg zu Open-API ein großes Stück weitergekommen."Viele Reiseanbieter verwenden die API-Schnittstelle für Schrittewie die Flugplanerstellung, Flugstatusanzeigen und Sitzplatzvergabe.Indem anderen der Zugang zur Buchungsfunktion der Fluggesellschaftverschafft wird, sind externe Programmierer jetzt in der Lage, überdeveloper.lufthansa.com Daten zur Flugsuche, -auswahl undFlugticketausstellung zu nutzen, um ihr eigenes Serviceangebot miteinzubringen und ein verbessertes Kundenerlebnis zu vermitteln.Mindtree ist für die Verwaltung und Unterstützung der integriertenDirektbuchungsfunktion in der Lufthansa Open-API zuständig. Alsführendes Unternehmen der API-Bereitstellung hilft Mindtree Reise-und Gastgewerbeorganisationen weltweit, mit einem End-to-End-Bindungsansatz Geschäftslösungen zu konzeptionieren,zusammenzustellen und zu warten. Durch Engagement während dergesamten Dauer einer Geschäftslösung kann Mindtree spezifischeGelegenheiten identifizieren, die durch die effektive Anwendung vonAPIs zur digitalen Strategie des jeweiligen Unternehmens passen."APIs haben zu rapider, Crowd-Sourcing-basierender Innovation inder Reisebranche geführt", sagte Nalin Vij, Senior Vice President undglobaler Leiter der Travel, Transportation & Hospitality Group beiMindtree. "Durch Mindtrees 'API zuerst'-Ansatz fürUnternehmensvernetzungsdienste konnte Lufthansa neue Umsatzchancenund Reiseplanungsmöglichkeiten erschließen, die ein zügigeresErlebnis für Reisende aus aller Welt schaffen. Wir freuen uns sehr,Lufthansa auf diesem Weg zu begleiten und auf die gemeinsameGestaltung tiefergreifender digitaler Erlebnisse."Startups, Venture-Capital-Unternehmen und alle, die neu in dieFlugreisenbranche einsteigen, können nun die Buchungsfunktion vonLufthansa-Flügen von Großbritannien aus nutzen. Lufthansa plant, nachund nach diese Funktion auf mehr Märkte zu erweitern.Informationen zu MindtreeMindtree (NSE: MINDTREE) ist ein globales Technologieberatungs-und Dienstleistungsunternehmen, das Global-2000-Unternehmen verhilft,Größenvorteile mit Flexibilität zu verbinden, um einenWettbewerbsvorteil zu schaffen. Das 1999 'digital geborene'Unternehmen berät mehr als 340 Unternehmen, die zurSilo-Eliminierung, zur Aufschlüsselung der digitalen Komplexität undschnelleren Markteinführung von neuen Initiativen auf unsereweitreichenden Domänenkenntnisse vertrauen. Wir unterstützen ITdabei, durch Nutzung neuartiger Technologien und der Effizienz vonContinuous Delivery zwecks Förderung geschäftlicher Innovation mitder rasanten Geschäftstätigkeit Schritt zu halten. Wir sind in 17Ländern tätig und werden fortwährend als einer der besten Arbeitgebereingestuft, was in unserer gewinnend optimistischenUnternehmenskultur, bestehend aus 19.000 unternehmerischen,kooperativen und motivierten 'Mindtree Minds', jeden Tag zum Ausdruckkommt. 