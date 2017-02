Lufthansa und MTU gründen gemeinsames Instandhaltungswerk

Weitere Suchergebnisse zu "MTU Aero Engines":

BERLIN (dpa-AFX) - Die Lufthansa und der Münchner Triebwerksbauer MTU gründen ein gemeinsames Werk zur Instandhaltung moderner Flugzeugtriebwerke.



An dem Unternehmen mit einem geplanten Investitionsvolumen von 150 Millionen Euro wollen die Partner jeweils die Hälfte der Anteile übernehmen, wie sie am Dienstag in Berlin mitteilten. Innerhalb weniger Monate solle ein "global wettbewerbsfähiger Standort innerhalb oder außerhalb Europas" gefunden werden. Ab 2020 sollen dort mehr als 500 Menschen arbeiten. Das Unternehmen soll in der zweiten Hälfte dieses Jahres gegründet werden.