Lufthansa und Flugsicherung bereiten sich auf Osterreisewelle vor

Weitere Suchergebnisse zu "Fraport":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Mit Beginn der Osterferien in mehreren Bundesländern steht die erste große Reisewelle dieses Jahres bevor.



Vertreter der Deutschen Flugsicherung, der Lufthansa und der Frankfurter Flughafengesellschaft Fraport informieren aus diesem Anlass am Montag (10.30 Uhr) über konkrete Schritte für mehr Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit im Luftverkehr. Im vergangenen Jahr war die Zahl der Verspätungen und Flugausfälle gestiegen, unter anderem wegen Personalmangel bei der Flugsicherung und enger Flugpläne. Am Wochenende meldete der Flughafen Frankfurt einen starken Andrang von Passagieren, "aber einen geregelten Betrieb"./brd/DP/he