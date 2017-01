Die Lufthansa treibt das WACHSTUM weiter voran!

Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

die Lufthansa hat im laufenden Jahr Großes vor. Schon vor Kurzem kündigte der Konzern an, höhere Preise für Treibstoff schlicht durch mehr Wachstum kompensieren zu wollen. Die Pläne werden schon jetzt zum Teil in die Tat umgesetzt. So soll in Salzburg jetzt eine neue Basis der Billigtochter Eurowings eröffnet haben. Vorerst wird dort eine A320 stationiert, die Planungen sehen für die Zukunft aber noch einen weiteren Ausbau vor. Flugplandaten verraten, dass schon in den nächsten Tagen Flüge nach Brüssel, Düsseldorf, Hamburg und Köln geplant sind. Im Sommer geht es dann auch ins Ausland, etwa nach Mallorca und Dubrovnik.

Auch in der Werbung in der Offensive!

Währenddessen geht Eurowings auch in Sachen Marketing in die Offensive. Am heutigen Mittwoch startet eine neue breit angelegte Werbekampagne mit einem bekannten Gesicht. Christoph Maria Herbst, bekannt aus Stromberg, gibt sich dabei als chronisch unzufriedener Reisender. Mit viel Witz und einer gehörigen Portion Selbstironie will Eurowings so auf Kundenfang gehen. Werbemittel sind auf allen wichtigen Kanälen geplant, sowohl im TV als auch im Kino und in Form von Plakaten. Ob sich das auch in signifikant steigenden Passagierzahlen bemerkbar machen wird, lässt sich freilich nicht mit letzter Sicherheit vorhersagen.

Ein Gastbeitrag von Laurenz Erwald.

