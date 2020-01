Lufthansa streicht alle Flüge nach China

Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

FRANKFURT/MAIN (dts Nachrichtenagentur) - Die Lufthansa-Gruppe streicht alle Flüge nach China. Betroffen sind Lufthansa, Swiss und Austrian Airlines. Die Maschinen würden ihre jeweiligen Ziele in China nun noch ein letztes Mal anfliegen, um den Kunden die Möglichkeit zu geben, ihren geplanten Flug wahrzunehmen, hieß es in einer Erklärung am Mittwochnachmittag.

Außerdem sollten die Crews nach Deutschland, in die Schweiz und nach Österreich zurückgeholt werden. Die Maßnahme gilt vorerst bis 9. Februar. Aus operativen Gründen sei aber die Buchungsannahme bis Ende Februar gestoppt. Hongkong wird weiter wie geplant angeflogen, so die Lufthansa. Hintergrund ist die Sorge um eine weitere Verbreitung des neuartigen Coronavirus aus China, wo es bereits tausende Infizierte gibt. Auch in Deutschland waren diese Woche die ersten Fälle aufgetreten.

