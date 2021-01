Lufthansa setzt Flugzeuge als Sicherheiten ein

Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die coronageschädigte Lufthansa setzt ihre Flugzeuge als Sicherheiten ein, um an zusätzliches Geld zu kommen.



Insgesamt habe man im zweiten Halbjahr 2020 mit verschiedenen Instrumenten rund 500 Millionen Euro aufgenommen, teilte der teilverstaatlichte MDax -Konzern am Donnerstag in Frankfurt mit. Belastet wurden dafür acht Airbus -Jets der Typen A350 und A320. An den Finanzierungen hätten sich Banken, Pensionsfonds und Unternehmensinvestoren insbesondere aus Europa und Asien beteiligt.

Nach dem Staatseinstieg hatte das Unternehmen bereits zwei Anleihen mit einem Volumen von zusammen 1,6 Milliarden Euro platziert. Es ist erklärtes Ziel des Managements, die Staatsbeteiligungen und Kredite mit ihren steigenden Zinssätzen möglichst schnell wieder zurückzuführen. Zum Ende des dritten Quartals hatte das Unternehmen seine liquiden Mittel auf 10,1 Milliarden Euro beziffert./ceb/DP/mis