Lufthansa: Die schwachen Hände werden aus der Aktie geschüttelt

Zum Ende der letzten Woche schien die Welt der Lufthansa-Aktionäre noch in Ordnung zu sein. Der Kurs hatte am 31. Mai bei 16,82 Euro ein Tief markiert und war anschließend in einer zögerlichen Aufwärtsbewegung bis zum Freitag auf 18,01 Euro angestiegen.

Was durchaus vielversprechend aussah, hatte in der roten Kerze vom Freitag jedoch einen negativen Beigeschmack, denn der Kurs hatte ...



