Lufthansa: Die schwache Erholung wird sofort wieder abverkauft

Seit Wochen zählt die Aktie der Deutschen Lufthansa zu den schwächsten Werten am deutschen Aktienmarkt. Wie wenig das Unternehmen derzeit in der Gunst der Anleger steht und wie leicht diese wieder in die Flucht zu schlagen sind, war am Freitag gut zu beobachten.

Nachdem der Kurs am Donnerstag auf ein Tief bei 7,12 Euro zurückgefallen war, erholte sich der Wert



