Lufthansa schließt ÜBERNAHME von Brussels Airline ab!

es dauerte fast zehn Jahre, doch jetzt hat die Lufthansa nach eigenen Angaben die Übernahme des belgischen Anbieters Brussels Airline endgültig abgeschlossen. Zum ersten Mal meldete die deutsche Airline im Jahr 2008 Interesse an der Airline an, zunächst wurden dann 45 Prozent der Anteile erworben. Am vergangenen Montag folgten jetzt die noch verbleibenden 55 Prozent, sodass das Unternehmen jetzt restlos im Lufthansa-Konzern aufgeht. Beschlossen wurde dieser Schritt vom Aufsichtsrat im September.

Verstärkung für die Billigtochter!

Die Flugzeuge von Eurowings sollen mit 23 Zielen die Billigtochter Eurowings unterstützen und in diesem Bereich für kräftiges Wachstum sorgen. Das ist auch notwendig, wurde die Lufthansa bei den Passagierzahlen doch im Jahr 2016 vom Erzrivalen Ryanair überholt. Die Frankfurter werden alles daran setzen, sich die Bestmarke im laufenden Jahr wieder zurückzuholen. Sobald die Integration von Brussels Air abgeschlossen ist, werden Synergien in zweistelliger Millionenhöhe erwartet, zuvor wird die Übernahme das Ergebnis des Konzerns aber wohl noch belasten. Es wird sehr wahrscheinlich nicht die letzte Übernahme der Lufthansa sein, noch immer gilt Air Berlin als ein heißer Kandidat für den nächsten großen Deal.

Ein Gastbeitrag von Laurenz Erwald.

