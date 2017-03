Lufthansa: Das sagen die Analysten!

Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

die Lufthansa-Aktie hat letzte Woche für Neuigkeiten gesorgt, denn Ethan Kauder hat die neuesten Analystenmeinungen zu der Kranich-Airline zusammengefasst. Anfang Oktober vergangenen Jahres hatte die Aktie ihren Tiefpunkt bei 9,10 Euro erreicht. Danach ging es glücklicherweise wieder aufwärts und seitdem lassen sich Kursgewinne von mehr als 50 Prozent verzeichnen. Die Experten halten diese Gewinne allerdings für übertrieben:

Goldman Sachs! Analyst Daniil Fedorov meint, es sei eine schlechte Nachricht, dass die irische Konkurrenz von Ryanair demnächst noch mehr Flüge von Frankfurt aus anbieten will.

UBS! Jarrod Castle weist zwar auf möglicherweise gewinnbringende Geschäfte hin und nennt beispielhaft die Segmente Wartung, Reparatur und Instandhaltung. Er hält die Aktie aber für überbewertet.

Societe Generale! Positiver wird die Lage von Michael Kuhn beurteilt. Er sagte, das Sparprogramm sei bereits vielversprechend angelaufen.

Oddo Seydler! Yan Derocles lobt insbesondere die Fortschritte im Bereich Billigflieger.

Ethan Kauder hat die neue Analystenempfehlungen im Überblick zusammengetragen:(Analyst: Einstufung – Kursziel in Euro (Abstand zum Kurswert in Prozent)

Oddo Seydler: „Buy“ – 15,00 Euro (+8 %)

Societe Generale: „Buy“ – 14,50 Euro (+4 %)

UBS: „Sell“ – 10,70 Euro (-23 %)

DZ Bank: „Verkaufen“ – 10,00 Euro (-28 %)

Goldman Sachs: „Sell“ – 9,87 Euro (-28 %)

Commerzbank: „Reduce“ – 9,00 Euro (-35 %)

Ein Beitrag von Jennifer Diabatè.