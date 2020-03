Lufthansa: Ein radikaler Schnitt!

Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

In der zurückliegenden Woche verbreitete die Lufthansa in einem Punkt tatsächlich Zuversicht: Der Konzern geht davon aus, dass ab dem 8. November 2020 tatsächlich alle Flüge der Lufthansa Group am Flughafen BER stattfinden werden, wie man mitteilte. Ab dem 31. Oktober ziehe der Flugbetrieb der Hauptstadt vom Flughafen Tegel an den neuen Flughafen Berlin Brandenburg um, hieß es.



