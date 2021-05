Lufthansa meldet sprunghaften Anstieg der Buchungen

Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

FRANKFURT/MAIN (dts Nachrichtenagentur) - Mit den sinkenden Infektionszahlen in der Corona-Pandemie erlebt die Lufthansa plötzlich einen massiven Anstieg der Nachfrage. "Seit acht Wochen wachsen die Buchungszahlen stabil, in der vergangenen Woche mit einem deutlichen Sprung nach oben. Das waren die stärksten sieben Tage seit April 2020", sagte Vorstandsmitglied Harry Hohmeister den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Dienstagausgaben).

"Für Flüge im Juli und August ist die Nachfrage zehn- bis elf Mal so hoch wie noch vor vier Wochen." Auf manchen Strecken sei die Nachfrage sogar höher also vor der Pandemie. Wegen der stark steigenden Buchungszahlen will Lufthansa in den nächsten Wochen 30 bis 50 zusätzliche Flugzeuge reaktivieren. In der Corona-Pandemie hatte der Konzern Hunderte Maschinen eingemottet. "Wir sind sehr flexibel in unserer Planung und können schnell ausreichend Sitzplätze anbieten", versicherte Hohmeister. Ausnahmsweise könne Lufthansa auch "mit einem Jumbo auf einer stark nachgefragten Strecke mit 370 Passagieren statt mit einer Kurzstreckenmaschine mit 180 Gästen" fliegen. Hohmeister forderte die Politik auf, den digitalen Impfpass bis Ende Juni an den Start zu bringen. "Sonst wird die Sommerreisesaison für die Kunden sehr umständlich werden", sagte der Lufthansa-Vorstand den Funke-Zeitungen. Die Zettelwirtschaft mit Nachweisen für Impfungen, Tests oder Genesung müsse so schnell wie möglich vorbei sein. "Wir brauchen einen internationalen Standard, kurzfristig aber zumindest in Europa einheitliche Regeln." Die Hohmeister-Zitate im autorisierten Frage-Antwort-Kontext: Herr Hohmeister, bei bis zu einer Million Impfungen am Tag wächst die Hoffnung auf einen Reisesommer. Steigt die Nachfrage" Harry Hohmeister: Ja, die Menschen möchten reisen! Seit acht Wochen wachsen die Buchungszahlen stabil, in der vergangenen Woche mit einem deutlichen Sprung nach oben. Das waren die stärksten sieben Tage seit April 2020. Für Flüge im Juli und August ist die Nachfrage zehn- bis elf Mal so hoch wie noch vor vier Wochen. Und auf manchen Strecken ist die Nachfrage sogar höher also vor der Pandemie. Wie schnell können Sie den Flugplan wieder hochfahren? Tausende Mitarbeiter sind in Kurzarbeit, Hunderte Flugzeuge eingemottet. In den nächsten Wochen werden wir 30 bis 50 zusätzliche Flugzeuge reaktivieren. Wir sind sehr flexibel in unserer Planung und können schnell ausreichend Sitzplätze anbieten. Und sollte es mal nicht reichen, dann fliegen wir eben ausnahmsweise mit einem Jumbo auf einer stark nachgefragten Strecke mit 370 Passagieren statt mit einer Kurzstreckenmaschine mit 180 Gästen. Was erwarten Sie sich vom digitalen Impfpass" Die Zettelwirtschaft mit Nachweisen für Impfungen, Tests oder Genesung muss so schnell wie möglich vorbei sein. Fast jedes Land macht eigene Vorgaben und fordert andere Dokumente. Wir brauchen einen internationalen Standard, kurzfristig aber zumindest in Europa einheitliche Regeln. Die Politik muss den digitalen Impfpass bis Ende Juni an den Start bringen - sonst wird die Sommerreisesaison für die Kunden sehr umständlich werden.

Foto: über dts Nachrichtenagentur