Lufthansa macht Übernahmekonzept für Air Berlin konkreter

Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Die Lufthansa hat am Mittwoch ein Konzept zum Erwerb von Teilen der insolventen Air Berlin vorgelegt. Das teilte Lufthansa am Mittwochabend nach der ersten Sitzung des Gläubigerausschusses mit, ohne aber Details öffentlich zu machen. Ein entsprechendes Gesamtkonzept sei vorgelegt worden.

Bereits in der vergangenen Woche hatte Lufthansa mitgeteilt, in Verhandlungen zum Erwerb von Teilen der Air Berlin zu stehen. Über die Details der Absichtserklärung sei mit dem Insolvenzverwalter Stillschweigen vereinbart worden, hieß es am Mittwoch. Der Gläubigerausschuss hatte zuvor am Nachmittag beschlossen, die insolvente Air Berlin vorerst in Eigenverwaltung weitermachen zu lassen und noch nicht zu zerschlagen.

Foto: über dts Nachrichtenagentur