Lufthansa klar auf Sinkflug!

ein klares Signal der Schwäche lieferte die Aktie der Lufthansa in der vergangenen Woche. Am 09.01. eröffnete die Lufthansa-Aktie die Handelswoche sehr schwach und fiel unter die charttechnisch wichtige 200-Tage-Linie, welche bei rund 11,90 Euro verläuft. An den Folgetagen wurden auch alle diejenigen Börsianer auf dem falschen Fuß erwischt, die gehofft hatten, die Aktie erholt sich wieder. Das Papier fiel zwischenzeitlich sogar unter 11,50 Euro. Folgt jetzt nicht schnell wieder der Sprung über den 200-Tage-Durchschnitt, dann sollte sich die Aktie weiter Richtung 11 Euro und darunter orientieren. Doch was war der Auslöser für diesen Kursrutsch?

Ryanair verdrängt Lufthansa

Zum einen die Nachricht, dass die Lufthansa wohl 2017 rund 400 Millionen Euro mehr für Treibstoff ausgeben muss. Der erstarkte Ölpreis und der starke US-Dollar sind die Gründe für diese Mehrausgaben. Zum zweiten ist Lufthansa den Titel des europäischen Branchenprimus los, legt man die Anzahl der beförderten Passagiere zu Grunde. Mit 117 Millionen beförderten Passagieren zog die irische Ryanair an Lufthansa mit rund 110 Millionen vorbei. Zieht man jetzt noch die streikfreudigen Piloten bei Lufthansa in Betracht, dann dürfte es die Aktie auch in 2017 schwer haben, bei den Investoren zu punkten.

