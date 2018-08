Lufthansa gibt Flughäfen die Schuld am Flugchaos

Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

FRANKFURT/MAIN (dts Nachrichtenagentur) - Die Hauptursache für das Flugchaos der letzten Wochen liegt nach Ansicht der Lufthansa statt bei den Airlines vor allem bei überforderten deutschen Flughäfen. Gegenüber "Bild" kritisierte Lufthansa-Chef Carsten Spohr, dass einigen Airports die hohe Zahl der Flüge offenbar über den Kopf gewachsen sei - zulasten der Qualität: "Eine Möglichkeit könnte es sein, die Anzahl der Starts und Landungen an überlasteten Flughäfen zu verringern oder zumindest nicht weiter zu steigern", so Spohr. Gleichzeitig sagte der Lufthansa-Chef Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) seine Teilnahme an einem Flug-Gipfel zu.

Politik und Industrie müssten "die Herausforderungen gemeinsam angehen". Ziel müsse "ein qualitatives Wachstum des Luftverkehrs" sein.

Foto: über dts Nachrichtenagentur