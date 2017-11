Lufthansa fliegt nun Berlin-New York

Weitere Suchergebnisse zu "Airbus SE":

BERLIN (dpa-AFX) - Die Lufthansa schließt eine der Lücken, die die insolvente Air Berlin hinterlässt.



Erstmals seit 16 Jahren stationiert die größte deutsche Fluggesellschaft wieder ein Langstreckenflugzeug in Tegel. Die Airbus A330 fliegt von Mittwoch (15.30) an fünfmal pro Woche nach New York. Die Lufthansa übernimmt große Teile der Air Berlin.

Der Konzern beansprucht nach Frankfurt und München nun auch in Berlin die Marktführerschaft. Vorstandschef Carsten Spohr hatte angekündigt, möglicherweise eine zweite Langstrecke in Berlin einzurichten.