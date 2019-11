Lufthansa mit etwas mehr Passagieren im Oktober - Rückgang bei Eurowings

Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Lufthansa ist mit einem vergleichsweise kleinen Passagierplus in die dunkleren Monate des Jahres gestartet.



Im Oktober beförderte Europas größte Fluggesellschaft samt ihren Töchtern wie Swiss, Austrian Airlines und Eurowings gut 13,3 Millionen Fluggäste und damit 1,1 Prozent mehr als ein Jahr zuvor, wie sie am Mittwoch in Frankfurt mitteilte. Bis auf die Billigtochter Eurowings, die ihr Flugangebot spürbar zurückgefahren hatte, legten alle Passagier-Airlines des Dax-Konzerns zu.

In den Vormonaten hatte die Lufthansa die Zahl ihrer Fluggäste noch stärker gesteigert. Für die Zeit von Januar bis Oktober steht ein Plus von 2,9 Prozent auf knapp 125 Millionen Passagiere zu Buche. Die Auslastung der Sitzplätze fiel im Oktober mit 82,8 Prozent einen Prozentpunkt höher aus als im Vorjahreszeitraum.

Im Frachtgeschäft blieb die Entwicklung schwach. Während der Konzern sein Flugangebot im Jahresvergleich hier um 1,7 Prozent ausgeweitet hatte, fiel die verkaufte Verkehrsleistung um 3,0 Prozent. Die Auslastung der Frachträume verschlechterte sich um 3,0 Punkte auf 62,4 Prozent./stw/jha/